Более 46 тыс. москвичей были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток с 1 сентября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. «Недобросовестные действия юридических лиц могут привести к введению более жестких ограничительных мероприятий», — добавил Данчиков.