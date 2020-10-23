Центральный Банк решил не менять ключевую ставку

Это происходит второй раз подряд.

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 4,25 процента, то есть на её историческом минимуме. Он объяснил это тем, что из-за пандемии коронавируса ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остаётся неустойчивой. Также в ЦБ отметили, что, с учётом геополитических факторов, всё еще сохраняется возможность повышенной волатильности в ближайшее время.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что аналитики ожидали именно такого решения Банка России. В частности, его объясняли ожиданием нестабильности на рынке после выборов президента США в начале ноября. Также эксперты предположили, что на следующем заседании ЦБ может и дальше снизить ставку, которая остаётся неизменной с середины лета. Инвестиционный холдинг «Финам» ожидает, что зимой её сбросят до четырёх процентов, а в следующем году начнут осторожно повышать.

Следующее заседание совета директоров Банка России пройдет 18-ого декабря.