В Кремле утверждают, что участие президента в отправке Навального в Германию заключалось в поручении Генпрокуратуре

В Кремле утверждают, что участие президента в отправке Алексея Навального в Германию заключалось лишь в поручении Генеральной прокуратуре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вчера сам Путин рассказал, что лично просил Генеральную прокуратуру разрешить Навальному выехать на лечение в Германию, несмотря на наложенные ограничения в связи со следствием и уголовным делом. Путин усомнился в версии отравления. Он подчеркнул, что, если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли отправили бы этого человека на лечение в Германию.

Алексей Навальный вновь обвинил президента Путина во вранье. Он напомнил, что 2 месяца назад Кремль заявлял, что Путин не имеет отношения к ситуации с Навальным и это вопрос исключительно медицинский. Навальный также называет стопроцентной ложью утверждение об ограничениях на выезд. Политик напомнил, что у него есть загранпаспорт и он выиграл европейский суд по этому поводу. Он вновь повторил, что считает именно Путина заказчиком покушения.