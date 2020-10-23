Производители и продавцы лекарств предупреждают о перебоях с поставками из-за новой системы маркировки

Выдержки из их обращения премьер-министру публикует журнал Forbes. '

Стремительно нарастающая катастрофическая неработоспособность информационной системы мониторинга движения лекарств чревата коллапсом системы лекарственного обеспечения. Из-за сбоев парализованы производство, прием товара аптеками и продажа лекарства населению. Количество сбоев измеряется сотнями тысяч в сутки.

В письме бизнес-сообщества говорится о переполненных складах и в то же время невозможности продавцов обеспечить минимальный набор товаров, что грозит штрафами. Участники рынка предлагают ввести мораторий на санкции для продавцов и производителей, просят обеспечить движение лекарств без препятствий в случае сбоев и говорят об ответственности оператора неисправной системы.

В правительстве на это обращение пока не отреагировали. Оператор системы ранее отрицал сбои и уверял, что большая часть жалоб связана с непониманием правил работы с маркированными препаратами.