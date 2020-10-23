Роскомсвобода: Волин характеризует то время, «когда в России действительно был свободный интернет»

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета. Волин характеризует то время, «когда в России действительно был свободный интернет». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркин Дарбинян.

«Волин хорошо понимал, как строился интернет в России. Он мог находить общий язык с большим количеством инженеров и провайдеров. Да, он поддерживал очень непопулярные законы, однако не боялся говорить правду. Например, когда вопрос касался блокировки «Телеграма» и принимались нелепые законы об ограничении доступа к информации. Я думаю, Волин даже характеризует то время, когда в России действительно был свободный интернет», — сказал С.Дарбинян.

Волин занимал пост с 2012 года. Он подтвердил, что продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, но новое место работы назвать отказался.

Вместо Волина курировать СМИ, рекламу и интернет-развитие в должности замминистра цифрового развития будет Бэлла Черкесова. Черкесова родилась в 1985 году, окончила Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «журналист-международник».

С 2008 по 2012 год она работала в департаменте пресс-службы и информации правительства. С 2012 по 2020 год она работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям.