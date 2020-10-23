Вирусолог Альтштейн: Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусом через одну-две недели

Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусной инфекцией через одну-две недели. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября», — сказал он.

По словам эксперта, рост заболеваемости связан «не только с тем, что люди заражаются все больше и больше из-за ослабленного иммунитета», но и с массовым тестированием. «Очень много людей включаются в этот список с бессимптомной или легкой формой коронавирусной инфекции», — пояснил А.Альштейн.

Он прогнозирует, что закончится пандемия нескоро. «Вирус будет держаться годы. Может быть, вакцины и лекарства помогут уменьшить его распространение. Но вирус прицепился серьезно и будет вести себя так, как он хочет», — заключил А.Альштейн.