В Театре.doc поставят пьесу о путешествии Александра Габышева, называющего себя шаманом-воином

Весной прошлого года Габышев отправился пешком в Москву «изгонять демона из Кремля». Как рассказали «Коммерсанту» в театре, жанр спектакля – документальная сказка. Будут задействованы не только актеры, но и куклы. Концовка спектакля будет меняться в зависимости от развития реальных событий.