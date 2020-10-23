Алексей Волин освобожден от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что Волин отправлен в отставку по собственной просьбе. Он занимал этот пост с июля 2012-го года и отвечал за развитие медиаотрасли и интернета.



На место Волина назначена Бэлла Черкесова, которая до этого 12 лет работала на разных должностях в правительстве и Кремле. Издание «МБХ Медиа» утверждает, что за это время компании отца Черкесовой получили госконтрактов на миллиард рублей.