Глава Минприроды утверждает, что ущерб от загрязнения на Камчатке оценить невозможно и претензии предъявлять некому

Глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин утверждает, что ущерб от загрязнения на Камчатке оценить невозможно и претензии предъявлять некому. Как выразился Кобылкин, это природное явление. В Следственном комитете также говорят, что приоритетная версия загрязнения акватории Авачинского залива – цветение фитопланктона. Следователи утверждают, что в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов не обнаружено. Утечек нефтепродуктов не было. По данным СК, у пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, биохимическая экспертиза не выявила признаков токсического отравления.
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