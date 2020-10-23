Глава Минприроды утверждает, что ущерб от загрязнения на Камчатке оценить невозможно и претензии предъявлять некому

Глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин утверждает, что ущерб от загрязнения на Камчатке оценить невозможно и претензии предъявлять некому. Как выразился Кобылкин, это природное явление. В Следственном комитете также говорят, что приоритетная версия загрязнения акватории Авачинского залива – цветение фитопланктона. Следователи утверждают, что в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов не обнаружено. Утечек нефтепродуктов не было. По данным СК, у пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, биохимическая экспертиза не выявила признаков токсического отравления.