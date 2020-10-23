Статью ученых из Института прикладной физики РАН отказались публиковать в американском журнале из-за санкций

Статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук отказались публиковать в американском научном журнале из-за того, что Россия находится под международными санкциями. Об этом говорится в письме института на имя президента РАН Александра Сергеева. Письмо есть в распоряжении ТАСС. Сергеев признал, что удивлен этой ситуацией, и пообещал детально разобраться и, в частности, обратиться в Национальную академию наук США.