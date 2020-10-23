Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне четырех с четвертью процентов годовых

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, во всем мире и в России ухудшается эпидемиологическая обстановка. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой. Возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время.