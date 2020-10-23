Следователи назвали приоритетной версию о природной причине загрязнения на Камчатке

Экспертиза не нашла признаков токсического отравления у граждан, обратившихся за медицинской помощью, а также не выявила тяжеллых металлов в пробах воды и почвы. Об этом говорится на сайте СК. Ранее ученые Российской академии наук называли вероятной причиной гибели морских обитателей токсичные водоросли.

Сегодня техногенную версию ЧП исключил глава министерства природы Дмитрий Кобылкин. Кобылкин заверил, что сейчас ситуация на Камчатке улучшается.

В начале октября местные жители забили тревогу из-за множества мертвых тел морских обитателей, которые выбросило на берег. Любители серфинга и дайвинга жаловались на ожоги после пребывания в воде.