К театральному центру на Дубровке сегодня несут цветы и мягкие игрушки

18 лет назад террористы захватили здесь в заложники зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост».

Свежие красные гвоздики и белые хризантемы лежат у мемориальной доски, на которую нанесены имена погибших. Среди жертв было много детей, в память о них приносят игрушки, рядом друг с другом лежат два плюшевых кота розового и желтого цвета с бантиками, совсем новые и не тронуты дождем. Похоже, что их принесли сегодня утром. К мемориалу молча подошел мужчина с большим букетом красных гвоздик, постоял немного и тихо ушел. В целом у здания немноголюдно, прохожие спешат по своим делам и не останавливаются у театрального центра, где 18 лет назад погибли люди, среди которых было много детей. Гуляющая с ребенком няня рассказала «Эху Москвы», что помнит события октября 2002 года и тот ужас, который ощутила, находясь рядом. Она отметила, что ежедневно бывает на прогулке у здания, где произошли страшные события, но очень редко видит стоящих у мемориала людей и новые цветы.

Официальные памятные мероприятия обычно проходят 26-го октября, в день штурма театрального центра. Однако в этом году из-за эпидемии их было решено не проводить. В понедельник у мемориала пройдет минута молчания, а позже в церкви на Дубровке состоится поминальная служба.

Жертвами трагедии, по официальным данным, стали 130 человек.