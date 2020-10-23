Основные кандидаты на пост президента США сошлись минувшей ночью на финальные дебаты

Основной тон публикаций таков, что именно кандидата от демократов Джо Байдена называют победителем последнего раунда дебатов. Как, к примеру, пишет часто критикующая Трампа The Washington Post, ничего из этой дискуссии не свидетельствует о том, что Америка проведёт ближайшие 4 года под руководством оторванного от жизни, ничего не знающего президента-нарцисса. Автор статьи явно симпатизирует Байдену, который в своей программе много говорил о защите окружающей среды и критикует Трампа за его слова о том: что ветряки убивают птиц.

Часто традиционный и про-республиканский канал FoxNews называет поведение действующего президента «взвешенным, ясным и контролирующим ситуацию». В то время как Джо Байден по мнению их аналитиков был слаб в дискуссии о том, что его сын якобы вёл коррупционные дела с украинскими бизнесменами и вовсе торговал доступом к своему отцу. Победителем дебатов канал назвал Трампа.

Наконец, The New York Times опросила более десятка экспертов, которые заняли диаметрально противоположные позиции. Впрочем, были и те, кто говорит о ничье. Отмечая, что на этот раз дискуссия была по сути вопросов, а не эмоциональной стычкой, как в прошлый раз. Ведь тогда в ответ на регулярные попытки со стороны Трампа его перебить, Байден с раздражением бросил сопернику фразу: «Может, ты, наконец заткнёшься?» К.ц.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Согласно опросу телекомпании CNN, больше половины зрителей, посмотревших дебаты, отдали победу кандидату от Демократической партии. За Трампа проголосовало не более 40% граждан.

С такой оценкой согласен и бывший посол США в России Майкл Макфол, сказавший в эфире «Эха Москвы», что победу одержал Джо Байден. По мнению Макфола, нападки Трампа на сына Байдена не возымели особого эффекта, так как большинству американцев эта тема неинтересна.