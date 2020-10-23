В России впервые выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса

Общее число зараженных с начала эпидемии приблизилось к полутора миллионам человек — как отмечает агентство РИА Новости, это один процент от всего населения страны.

В Москве зарегистрировали почти 5,5 тысяч инфицированных. Таким образом показатели вернулись к майским значениям. В Петербурге и вовсе выявили максимум зараженных с начала эпидемии – больше 700 человек. Среди регионов, где ситуация осложняется, Подмосковье, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

Эксперты РАНХиГС и ВШЭ отметили недоверие общества к данным властей об эпидемии. Как пишет газета РБК, это связанно с отсутствием открытых данных о распространении инфекции в электронном виде. В правительстве считают, что сайт стопкоронавирус.рф и в целом система информирования населения о пандемии справились с задачей хорошо.

Статистика по коронавирусу может выровняться примерно через одну-две недели, в начале ноября – такое мнение «Эху» высказал доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По словам Альтштейна, ожидать, что Новый год Россия сможет встретить без коронавируса, не приходится. Нужно дождаться появления лекарств и вакцины.

Несмотря на постепенно растущую кривую заболеваемости, власти в последнее время не раз говорили об отсутствии планов по вводу тотальных ограничений в стране или отдельных регионах.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что хотя ситуация с эпидемией непростая, но находится под контролем. Песков добавил, что глава государства прививку от коронавируса еще не сделал, но сообщит об этом, как толь это произойдет.