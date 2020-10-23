Два диких енота пробрались в офис банка в калифорнийском городе Редвуд Сити

Как сообщает телеканал Фокс Ньюс, в отделении еноты устроили беспорядок, проломили потолочные плиты, перевернули системный блок и разбросали листы бумаги. Животных заметил один из клиентов банка, который рано утром решил воспользоваться банкоматом. Через стекло он сделал несколько фотографий, а затем позвонил в клиентскую службу.