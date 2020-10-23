Московская биржа со 2-го ноября допустит к торгам еще 20 иностранных бумаг, в том числе акции китайской компании «Алибаба», американских «Тесла», «Форд» и «Дженерал Моторс». Биржа обещает и дальше расширять список доступных акций, ориентируясь на клиентский спрос, пожелания банков, брокерских и управляющих компаний, — сообщает РБК.