Уполномоченный по правам человека Свердловской обл. предложила бесплатно сделать ЭКО женщинам из уктусского пансионата

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила бесплатно провести процедуру ЭКО женщинам из уктусского пансионата, которых заставили пройти стерилизацию. Об этом омбудсмен заявила на встрече с губернатором Куйвашевым.

Уктусский пансионат – учреждение для пожилых людей, и людей с инвалидностью. Руководство учреждения утверждает, что с 2006-го года стерилизацию прошли 15 женщин, которые дали на это письменное информированное согласие. Однако женщины утверждают, что были вынуждены согласиться на процедуру под угрозой отправки в психоневрологический интернат.