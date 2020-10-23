Объединения производителей лекарств пожаловались Мишустину на сбои в отслеживании движения маркированных лекарств

Крупнейшие объединения производителей лекарств и аптек пожаловались премьер-министру Мишустину на сбои в работе системы отслеживания движения маркированных лекарств. Из-за сбоя практически остановлена вся цепочка поставки. Это грозит коллапсом системе обеспечения лекарствами, — предупреждает бизнес. В жалобе говорится о катастрофической неработоспособности системы, — сообщает Forbes. Сейчас склады и карантинные зоны аптек переполнены. Многим производителям пришлось приостановить поставки. Компании несут убытки, а аптеки не могут выдавать маркированные лекарства пациентам, — утверждают компании.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о сбое в системе. Пресс-секретарь президента переадресовал этот вопрос правительству.