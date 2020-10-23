В Кремле считают, что Россия может выпустить свою цифровую валюту уже в ближайшие годы

По задумке авторов инициативы, это может помочь малоимущим.

Чтобы ввести цифровой рубль в России понадобится от трёх до семи лет, в случае, если начать работать прямо сейчас. Об этом в интервью агентству РИА «Новости» рассказал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Он отметил, что эта система позволит сделать платежи прозрачнее, что, в свою очередь поможет в борьбе с бедностью. По словам чиновника, цифровой рубль даст возможность переводить деньги адресно, то есть «кому действительно надо, а не кому формально положено».

При этом, спецпредставитель президента исключил, что Россия может стать мировым лидером в сфере электронной валюты, для этого нужно было начинать четыре года назад, — подытожил Песков.

Ранее в этом месяце Банк России опубликовал для общественных консультаций доклад о цифровом рублей. Тем не менее, в ЦБ отмечали, что решение о выпуске такой валюты еще не принято.

Одним из лидеров в сфере цифровых валют считается Китай, где недавно начали тестирование этой системы. Она, как считают в Центробанке республики, повышает безопасность розничных платежей и помогает развитию страны.