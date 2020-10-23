Памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине со дня теракта на Дубровке, отменили из-за коронавируса

Памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине со дня теракта на Дубровке, отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, как сообщается на сайте общественной организации «Норд-Ост», в воскресенье у мемориала вывесят фотографии погибших, а на следующий день в церкви пройдет поминальная служба. Сейчас, как сообщает корреспондент «Эха Москвы», у театрального центра уже лежат игрушки и свежие цветы.

Журналист Юрий Сапрыкин сказал, что Норд-Ост – тяжелая трагическая история и представители власти стараются не участвовать в поминальных мероприятиях. Юрий Сапрыкин надеется, что юбилейную дату политики вспомнят о трагедии на Дубровке.

Теракт на Дубровке произошел 18 лет назад. Группа террористов захватила театральный центр, где шел мюзикл «Норд-Ост». В этот момент в здании находилось более 900 человек. Боевики рассчитывали добиться вывода российской армии с территории Чечни. Через три дня силовики пошли на штурм здания. В итоге, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.