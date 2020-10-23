Следствие назвало приоритетной природную версию загрязнения на Камчатке

Из сообщения на сайте СК следует, что пробы почвы и воды, взятые в районах, близких к захоронению вредных веществ, оказались чистыми. Утечек нефтепродуктов с судов также не обнаружили. Сегодня министр природы Дмитрий Кобылкин также сказал, что техногенная версия исключена. По словам Кобылкина, сейчас ситуация на Камчатке улучшается.

В начале октября очевидцы рассказали о том, что на берег залива выбросило больше количество мертвых морских животных. Экоактивисты считали, что причиной загрязнения был человеческий фактор.