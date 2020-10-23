Британия и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Это первый подобный договор для Лондона после брекзита, — сообщает агентство Киодо. Он вступит в силу в следующем году после ратификации в парламентах. Договор предусматривает взаимное снижение таможенных пошлин на ввоз британских и японских товаров. Как ожидается, торговый оборот между двумя странами должен вырасти почти до 20-ти миллиардов долларов.

Великобритания вышла из Евросоюза в январе этого года. Сейчас продолжается переходный период, во время которого стороны договариваются о будущем сотрудничестве.