ВС отказался рассматривать два десятка исков к президенту из-за увольнения экс-губернатора Хабаровского края

Верховный суд отказался рассматривать два десятка исков к президенту из-за увольнения экс-губернатора Хабаровского края. Как пишет сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на инициативную группу «Штаб Сергея Фургала», пишет, что заявители просили признать незаконным пункт указа Владимира Путина, в котором говорится, что полномочия главы региона досрочно прекращены в связи с утратой доверия. Истцы настаивают, что оснований для этого не было.

Фургала задержали в начале июля по подозрению в организации убийств 15-летней давности. После того, как экс-губернатор попал в СИЗО, в регионе начались массовые акции протеста.