Экс-сотрудника ГРУ приговорили к 7 годам строгого режима за убийство помощника прокурора

Агентство ТАСС, со ссылкой на приговор Бабушкинсокго районного суда Москвы сообщает, что осужденный Максим Лунегов полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

По версии СК, бывший спецназовец и его друг приехали домой к своему новому знакомому — помощнику прокурора Дмитрию Некрасову, где избили и ограбили жертву, оставив мужчину связанным без сознания, после чего тот скончался. Добычей злоумышленников стали вещи на сумму чуть больше 40 тысяч рублей. Соучастнику экс-сотрудника ГРУ дали 7,5 лет колонии.