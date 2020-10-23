ФСБ отчиталась о ликвидации двух экстремистских ячеек в Карачаево-Черкесии и Дагестане

В сообщении спецслужбы говорится, что по адресам проживания подозреваемых обнаружено огнестрельное и холодное оружие, боевые гранаты, записи лекций радикальных проповедников, тетради с финансовой отчетностью и больше количество флешек и дисков с материалами экстремистского характера. Члены ячеек (их более 20-ти человек) вели активную пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых сторонников и призывали создать на территории Северного Кавказа теократическое исламское государство.