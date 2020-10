Ватикан мог вырезать слова Папы Римского в поддержку однополых семей из интервью 2019-го года

Об этом пишет газета The New York Times.

Заявление главы католической церкви в поддержку гражданских однополых союзов, вероятно, было сделано еще год назад, но Ватикан тогда не позволил его опубликовать. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники в мексиканской телекомпании Televisa, которая брала то интервью. В 2019-ом папа около часа говорил с её журналистом. На видео заметно, что после вопроса об однополых союзах, Франциск сказал, что всегда защищал церковное учение о браке и начал углубляться в вопрос о легализации отношений людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но на этом запись внезапно перескакивает вперёд, к следующей теме.

По данным американского издания в недостающем фрагменте были как раз слова о поддержке однополых союзов. Такое же заявление прозвучало от папы в документальном фильме «Франциск», премьера которого состоялась в минувшую среду. Там он говорит, что гомосескуалы тоже дети божьи, и нельзя лишать их возможности жить d в семье. Агентство Associated Press со ссылкой на источники передаёт, что этот фрагмент взят именно из интервью папы Televisa, и Ватикан, судя по всему, разрешил режиссёру ленты его использовать.

Официально в Ватикане заявление папы римского об однополых союзах еще не комментировали.

В Ватикане на вопрос The New York Times о цензуре отвечать отказались. Впрочем, как утверждает агентство Associated Press, это далеко не первый случай, когда слова понтифика в официальных стенограммах и видеозаписях редактируют.