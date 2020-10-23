Коронавирус в РФ за сутки выявили еще у 17 с лишним тыс. чел. – максимальный показатель для России с начала пандемии

Коронавирус в России за сутки выявили еще у 17 с лишним тысяч человек – это максимальный показатель для нашей страны с начала пандемии.

Число инфицированных covid-19 в стране приближается к полутора миллионам. Агентство РИА Новости: что это уже один процент от населения России. Большая часть случаев – почти 5 с половиной тысяч — как и прежде приходится на Москву. До весенних показателей столица пока не дотягивает. Впрочем, количество заболевших продолжает расти как в городе, так и в других регионах. В лидерах по суточному приросту – Петербург – 710 человек за день – это максимум с начала пандемии для северной столицы. Тревожные данные по приросту приходят из Подмосковья, Нижегородоской, Ростовской и Свердловской областей. В оперативном штабе говорят, что в четверти случаев коронавирусом болеют без клинических проявлений.

Число погибших с диагнозом covid-19 на этой неделе перевалило за 25 тысяч. Свежие данные по смертности – от коронавируса умерли еще почти 300 пациентов

Почти 15 процентов новых случаев коронавируса в Москве – это люди старше 65 лет.