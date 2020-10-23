Сервисы доставки продуктов и готовой еды столкнулись с нехваткой курьеров

Жалобы на невыполнение заказов участились в группах соответствующих служб в соцсетях, — пишет газета «Коммерсантъ». Проблему также подтвердили два источника издания на рынке.

Дефицит курьеров связан со снижением числа мигрантов. Их, по оценке мэрии, стало меньше на 40%. Кроме того, представители отрасли указывают на сезонность – осень это время, когда многие курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды. На этом фоне компании начали набирать более молодой персонал и тестировать новые подходы для ограничения спроса, в частности, экспериментировать с суммой минимального заказа и стоимостью доставки. Это уже вызвало рост недовольства клиентов.