В Чехии разгорелся скандал после того, как главу Минздрава обвинили в нарушении мер, введенных им же из-за пандемии

В Чехии разгорелся скандал после того, как главу Минздрава обвинили в нарушении мер, введенных им же из-за коронавируса. Газета «Молния» пишет, что в середине недели Роман Прымула посетил дорогой пражский ресторан, который официально должен был быть закрыт. Там же, по версии издания, находились и другие высокопоставленные политики. Парламентская оппозиция потребовала отставки главы ведомства. Сам он пока инцидент не прокомментировал.

В Чехии вводятся новые ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, обязательным становится ношение масок не только в закрытых помещениях, но и на улицах. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист из Праги Петр Шеломовский. По словам Шеломовского, сейчас, в отличие от весеннего карантина, работают детские сады. Детям не надо носить маски.