Соратники Алексея Навального подали новую жалобу на бездействие следствия

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в эфире YouTube-канала «Навальный Live» отметила, что прошло уже два 30-дневных срока по истечению которых СК могло бы возбудить уголовное дело, однако до сих пор этого не произошло.

Навальный пробыл в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Политика экстренно госпитализировали в омскую больницу, а затем, по требованию родственников перевезли в берлинскую клинику. По заключению ОЗХО в организме Навального нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок».