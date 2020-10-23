«Коммерсант»: Правительство продлит доплаты медикам за борьбу с коронавирусом на следующий год

Правительство, по сведениям газеты «Коммерсант», продлит доплаты медикам за борьбу с коронавирусом на следующий год. При этом, как пишет издание, начислять выплаты будут совместно министерство здравоохранения и министерство труда и защиты на базе одного из внебюджетных фондов. По мнению кабинета министров, новый подход к администрированию выплат позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и получателями денег.

Ранее профсоюзы медработников просили расширить категорию получателей стимулирующих выплат, а также жаловались на то, что из размер отличается не только в разных регионах, но и в разных больницах.