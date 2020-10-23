Памятные мероприятия, посвященные XVIII годовщине со дня теракта на Дубровке, отменены из-за коронавируса

МОСКВА. 23 октября. Памятные мероприятия, посвященные XVIII годовщине со дня теракта на Дубровке, отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году никакие памятные мероприятия, посвященные XVIII годовщине со дня трагических событий в Театральном Центре на Дубровке во время захвата террористами в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост», проводиться не будут», — рассказал он.

Как уточнил Д.Миловидов, по традиции транспарант с фотографиями погибших будет вывешен с 25 октября. «Минута молчания состоится 26 октября около 11.00, после которой в храме на Дубровке (церковь Кирилла и Мефодия) будет церковная поминальная служба», — добавил он.