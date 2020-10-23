Пленум ЦК КПРФ пройдет онлайн 24 октября

XI Пленум Центрального комитета КПРФ пройдет онлайн 24 октября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«Завтра в 10.00 начнется пленум центрального комитета партии. Он будет проходить в онлайн-формате по Zoom, учитывая ситуацию с коронавирусом. В пленуме примут участие до 1500 человек», — рассказал он.

Как уточнил В.Рашкин, на пленуме будут обсуждаться темы «Народного патриотического фронта, прав трудящихся и национальных интересов России».

Прямое вещание будет проходить на сайте КПРФ.