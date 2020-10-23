ФСБ отчиталась о пресечении деятельности двух экстремистских групп в Карачаево-Черкесии и Дагестане

Выявлено более 20 их сторонников.

Силовики действовали в Малокарачаевском районе, в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш. Там обнаружены подозреваемые в причастности к запрещенному в России международному экстремистскому религиозному объединению «Ат-Такфир валь-Хиджра». Федеральная служба безопасности утверждает, что члены организации вели активную пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых сторонников, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества. Более того, как отмечают в ФСБ целью объединения было создание на Северном Кавказе теократического исламского государства – халифат. Силовики провели обыски у подозреваемых, изъяли гранаты, пистолеты, патроны, холодное оружие и тексты с записями лекций радикальных проповедников. Сотрудники ФСБ изучат найденные флеш-накопители и компакт-диски с материалами экстремистского характера.

Возбуждено уголовное дело, круг его фигурантов сейчас устанавливается.