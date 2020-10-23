Отвечавший за медиа и интернет замминистра цифрового развития Алексей Волин покидает эту должность

Успевший с 2012 года поработать при трех министрах Волин со службы уходит не с пустыми руками. Чиновника наградили Орденом почета и медалью Совбеза «За заслуги в обеспечении национальной безопасности». На сайте правительства в числе главных заслуг указаны перевод аналогового телевизионного вещания в цифровой формат и борьба с интернет-пиратством – отчисления в бюджет от легального контента увеличились в три раза.

Запомнился Волин и многочисленными комментариями, в частности признанием, что мессенджер Telegram заблокировать будет полностью невозможно.

На освободившееся место премьер Мишустин назначил 35-летнюю Беллу Черкесову, которая переходит в правительство из Кремля. Среди ее приоритетных задач, по мнению ушедшего Волина – отмена возрастной маркировки и доработка закона о персональных данных, сообщает РИА Новости.

Волин после отставки продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, отметили в Белом доме.