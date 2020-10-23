В России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса

В России впервые с начала эпидемии за сутки выявили более 17-ти тысяч зараженных коронавирусом. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.

В Москве выявлено 5478 новых случая, в Петербурге — 710, в Московской области — 472, далее Нижегородская область — 366 новых случаев.

Всего в стране инфекция была диагностирована почти у полутора миллионов человек. По данным оперативного штаба, умерли более 25,5 тысяч пациентов. Из них 283 – за прошедшие сутки.

На днях президент Владимир Путин говорил, что тотальных ограничений в стране из-за пандемии не планируется. При этом он заметил, что нестабильность мировой экономики может повлечь за собой новые неприятности в финансовой сфере. По словам Путина, российские медики уже научились бороться с эпидемией, а статистика смертности растет, в том числе, из-за более тщательной фиксации летальных исходов.