Эксперты предупредили о фальшивых сайтах по предзаказу iPhone 12

После презентации новой модели от компании Apple мошенники начали массово создавать интернет-страницы, с помощью которых они собирают персональные данные пользователей или выманивают деньги. Также покупателям предлагают за деньги поучаствовать в якобы бесплатных розыгрышах смартфонах. Об этом агентству РИА Новости рассказали в компании «Лаборатория Касперского». Аналитики выявили уже больше 30-ти подобных сайтов, однако считают, что в действительности их значительно больше.

Apple представила новый смартфон на прошлой неделе. В России продажи стартуют сегодня.