В Вашингтоне госсекретарь Майк Помпео проведет встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

Как ожидается, переговоры по Нагорному Карабаху с каждым из глав внешнеполитических ведомств Помпео проведет отдельно. Кроме того, на встрече должны присутствовать представители Франции и России. Эти страны входят в минскую группу ОБСЕ.

Ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов считает, что у США и России нет противоречий по ситуации в Нагорном Карабахе. Москва не хочет конфликта на своих южных границах и заинтересована в его компромиссном решении, добавил Маркедонов.