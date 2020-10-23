Заболевших коронавирусом в России скоро будут выявлять по звуку кашля

Системы могут появиться в аэропортах.

Спецпредставитель президента по технологическому развитию Дмитрий Песков рассказал, по меньшей мере, о двух компаниях, которые ведут работу в этом направлении. На международном форуме «Открытые инновации» он упомянул команду специалистов из Швейцарии. Они собирают звуковую базу данных из образцов кашля. Системное решение готовят и российские коллеги, передает агентство «Прайм».

На рынке российская разработка может появиться в течение нескольких месяцев. Идеей заинтересовались в «Аэрофлоте». Перевозчик рассчитывает протестировать в одном из российских аэропортов.

По словам Пескова, система сможет выявлять ковидных больных на самой ранее стадии и позволит им быстрее принимать решение об обращении к врачу. Насколько точно устройство сможет различать характерный кашель от коронавируса и кашель, например, астматиков, не уточняется.

Стоимость системы также не раскрывается.