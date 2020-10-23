Памятные мероприятия, посвященные годовщине теракта в театральном центре на Дубровке, отменили из-за эпидемии

Памятные мероприятия, посвященные годовщине теракта в театральном центре на Дубровке, в этом году отменили из-за эпидемии. На сайте общественной организации «Норд-Ост» сообщается, что, тем не менее, фотографии погибших будут вывешены у мемориальной доски в это воскресенье, а на следующий день в храме на Дубровке пройдет поминальная служба.

Теракт на Дубровке произошел 18 лет назад. Группа террористов захватила театральный центр, где шел мюзикл «Норд-Ост». В этот момент в здании находилось более 900 человек. Боевики рассчитывали добиться вывода российской армии с территории Чечни. Через три дня силовики пошли на штурм здания. В итоге, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.