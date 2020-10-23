Forbes: Эльвира Набиуллина вступилась за находящегося в СИЗО топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова

По данным журнала Forbes, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина вступилась за находящегося в СИЗО топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова. Обращение адресовано президенту Владимиру Путину.

Эльвира Набиуллина сказала о необходимости декриминализации экономических преступлений. В качестве примера она обратила внимание на задержание Михаила Хабарова. По словам главы Центробанка, его отправили под арест без предварительного разбирательства. Заявление прозвучало на закрытой части встречи Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом журналу Forbes рассказали два собеседника: близкий к одному из участников встречи и к ЦБ. По их информации, на съезде РСПП говорилось о том, что не нужно пугать бизнес уголовными делами, а преследование Михаила Хабарова приводилось в качестве примера того, как экономический спор перешел в уголовную плоскость. Топ-менеджер банка «Траст» был задержан 9 октября по подозрению в мошенничестве, заявление на него написал бывший партнер по бизнесу Александр Богатиков.

В банке «Траст» Михаил Хабаров отвечал за специальные проекты, суды и реструктуризации.