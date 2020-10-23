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09:35, 23 октября 2020

Компания «Гедеон Рихтер» прекратила поставки в Россию жизненно важных лекарств из-за сбоя в системе маркировки

Издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на письмо корпорации в Министерство здравоохранения пишет, что неполадки впервые начались в конце сентября. Они не позволяют растаможить препараты. По данным «Фармацевтического вестника», ранее Центр развития перспективных технологий на закрытой встрече сообщил о сбое в системе мониторинга, из-за которого 60% информации о лекарствах оказались утерянными. Позже ЦРПТ заявлял об устранении проблемы.



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