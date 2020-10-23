Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в разговоре с «Эхом Москвы» сказал, что за те 20 лет, что Егорова занимала эту должность, она лишила суд независимости в принятии решений. Чиков выразил надежду, что преемник Егоровой сделает Мосгорсуд более независимым.
Этот пост займет Михаил Птицын.
Ольга Егорова сегодня покидает пост председателя Мосгорсуда
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в разговоре с «Эхом Москвы» сказал, что за те 20 лет, что Егорова занимала эту должность, она лишила суд независимости в принятии решений. Чиков выразил надежду, что преемник Егоровой сделает Мосгорсуд более независимым.