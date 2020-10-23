Ольга Егорова сегодня покидает пост председателя Мосгорсуда

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в разговоре с «Эхом Москвы» сказал, что за те 20 лет, что Егорова занимала эту должность, она лишила суд независимости в принятии решений. Чиков выразил надежду, что преемник Егоровой сделает Мосгорсуд более независимым.

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