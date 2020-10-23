Площадь нефтяного пятна в Находке, по оценке Росприроднадзора, составила 35 тысяч квадратных метров

Предположительно загрязнение распространилось от причала компании «Трансбункер». Источник утечки пытаются установить, — сообщило ведомство.

Местное издание «Находка Ньюз» сообщало, что характерную топливную пленку и пятна на воде в районе судоремонтного завода очевидцы заметили еще позавчера. Администрация города заверила, что принимает меры по устранению предполагаемой аварии. На место вызвали специальное судно-нефтемусоросборщик.