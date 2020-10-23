Сегодня на мысе Канаверал должен состоятся запуск американской ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведывательным спутником. Ранее его неоднократно откладывали.

Изначально запуск спутника должен был состояться еще в конце августа, но его несколько раз переносили из-за различных технических проблем . Так, 29 августа пуск ракеты с космодрома во Флориде отменили за три секунды до старта. 1 октября отмена произошла уже за 7 секунд до расчетного времени.

Последний перенос в военно-космическом ведомстве объяснили необходимостью провести дополнительный анализ и мониторинг данных наземных систем.

Ракета носитель Delta IV должна вывести на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США.

Данная миссия является секретной, поэтому по протоколу для таких запусков трансляция прерывается вскоре после старта ракеты-носителя.