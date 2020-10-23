Госсекретарь США сегодня встретится в Вашингтоне с главами МИД Азербайджана и Армении

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня встретится в Вашингтоне с главами МИД Азербайджана и Армении в попытке урегулировать конфликт между двумя странами и войну в Нагорном Карабахе. Встречи пройдут отдельно.

Официально порядок сегодняшних встреч госсекретаря США Майка Помпео не разглашается, но, как сообщает издание Политико со ссылкой на государственные документы, первая встреча пройдет с министром иностранных дел Азербайджана Джейханом Байрамовым. На встрече будут присутствовать также представители Франции и России — вместе с США эти страны входят в Минскую группу ОБСЕ, которая взялась разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Сразу после этого Помпео встретится с главой армянского МИДа Зограбом Мнацаканяном. Госдеп США не сообщает, встреться ли представители враждующих стран лицом к лицу, но посол Азербайджана в США в интервью несколько дней назад не стал исключать такую возможность. Майк Помпео в недавнем заявлении призвал Армению и Азербайджан соблюдать условия временного перемирия, которое тут же было нарушен, а также осудил Турцию за вмешательство на стороне Баку и усугубление конфликта. «Турки, — заявил Госсекретарь США, — вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск и огневую мощь в этом конфликте», — сказал Помпео в интервью СМИ.

Президент России Владимир Путин, выступая накануне на Валдае, заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, начавшемся в сентябре, погибло около пяти тысяч человек. Азербайджан не раскрывает данные о погибших, Минобороны Нагорно-Карабаской Республики сообщает о менее чем тысячи погибших.