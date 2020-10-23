Как пишет газета «Коммерсант», в России будет действовать новый механизм выплат медикам за работу с больными коронавирусом. Деньги планируется начислять на базе одного из внебюджетных фондов.

Правительство продлит на 2021 год выплаты врачам за борьбу с коронавирусом. Средства будут начислять совместно министерства труда и здравоохранения. Если раньше деньги поступали из федерального бюджета в фонд обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы, то теперь их направят напрямую от внебюджетного фонда, отмечает газета «Коммерсант». По сведениям источника издания, нововведение поможет избежать проблем с определением размера доплат из-за несогласованности действий центра и регионов. Сумма начислений составляет от 25 до 80 тысяч рублей и зависит от занимаемой должности. Стимулирующие выплаты для работающих с коронавирусом медиков в апреле ввел президент Владимир Путин. От врачей поступало множество жалоб на задержки в перечислении денег и несправедливое их распределение.

В начале пандемии COVID-19 планировалось осуществлять выплаты в течение 3 месяцев, однако этот период неоднократно продлевали.