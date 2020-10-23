Forbes: Глава Центробанка заступилась за арестованного топ-менеджера «Траста» перед Владимиром Путиным

Глава Центробанка, по информации журнала Forbes, заступилась за арестованного топ-менеджера «Траста» перед Владимиром Путиным. Издание пишет, что Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей подняла вопрос о декриминализации экономических преступлений и назвала избыточной меру пресечения для Михаила Хабарова. Его обвиняют в хищении более чем 800 миллионов рублей у партнера.

Forbes пишет, что дело Хабарова привели к качестве примера того, как очередной экономический спор перешел в уголовную плоскость. Свою причастность к преступлению банкир не признаёт.