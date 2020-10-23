Группа американских сенаторов призвала ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

По мнению законодателей, для ограничений можно использовать закон Сергея Магнитского, который применяют против тех, кто причастен к нарушению прав человека. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на письмо сенаторов адресованное госсекретарю и министру финансов. В нем говорится, что «те, кого Навальный справедливо заклеймил как «воров и мошенников», попытались этим нападением заставить замолчать один из последних независимых голосов России».

Ранее санкции из-за отравления политика ввел Евросоюз. Под ограничения попали шесть высокопоставленных чиновников и научного института, где разрабатывался яд «Новичок».